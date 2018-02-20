Gaziantep'te Terör Propagandasına Tutuklama
AFRİN HAREKATI'NDA 32. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Gaziantep'te Terör Propagandasına Tutuklama

Gaziantep'te sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te Terör Propagandasına Tutuklama

Gaziantep'te sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesabından terör örgütü PYD/PKK'ya propagandası yaptığı tespit edilen bir zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et