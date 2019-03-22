Gaziantep'te Terör Propagandasına Gözaltı

Gaziantep'te sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, komando timleri ve "mini İHA" desteğiyle Şahinbey, Yavuzeli ve Araban ilçelerinde sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK/PYD ile DHKP/C propagandası yapan ve Cumhurbaşkanı'na hakaret eden şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA