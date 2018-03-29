Gaziantep'te Terör Propagandasına 9 Tutuklama

Gaziantep'te tero¨r o¨rgu¨tu¨ propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 10 kişiden 9'u tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, tero¨r o¨rgu¨tu¨ PKK/KCK-PYD/YPG'ye yo¨nelik sorus¸turma kapsamında operasyon başlatıldı.

Tero¨r o¨rgu¨tu¨ propagandası yapmak suc¸undan go¨zaltına alınan 10 kişiden 9'u sevk edildikleri no¨betc¸i Sulh Ceza Hakimligˆince tutuklandı. Bir kişi ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.