Gaziantep'te Terör Propagandasına 24 Tutuklama

GAZİANTEP'te, sosyal medyadan Afrin'de sürdürülen ' Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto edip, terör örgütü PKK/PYD-YPG'yi öven paylaşımlarda bulunan kişilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 25 kişiden 24'ü tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla 'Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto edip, terör örgütü PKK/PYD-YPG propagandası yapan kişilere yönelik kent merkezi ve Nizip ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda adreslerinde arama da yapılan 25 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24'ü çıkarıldıkları mahkemece 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklanırken, biri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - Gaziantep