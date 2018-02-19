Gaziantep'te Terör Propagandasına 18 Tutuklama
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Gaziantep'te Terör Propagandasına 18 Tutuklama

Gaziantep’te terör örgütü PKK/PYD’nin propagandasını yapmaktan gözaltına alınan 18 kişi, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Gaziantep'te Terör Propagandasına 18 Tutuklama

Gaziantep'te terör örgütü PKK/PYD'nin propagandasını yapmaktan gözaltına alınan 18 kişi, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik soruşturma kapsamında terör örgütü adına propaganda yaptıkları tespit edilen 19 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şahıslardan 18'i terör örgütü propagandası yapmak suçundan sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol kararı uygulanarak serbest bırakıldı. - GAZİANTEP

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