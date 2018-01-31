Gaziantep'te Terör Propagandası Yapan 1 Kişi Tutuklandı
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Gaziantep'te Terör Propagandası Yapan 1 Kişi Tutuklandı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve sosyal medyada Zeytin Dalı Harekatı’na karşı terör propagandası yapan 1 kişi tutuklandı.

Gaziantep'te Terör Propagandası Yapan 1 Kişi Tutuklandı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve sosyal medyada Zeytin Dalı Harekatı'na karşı terör propagandası yapan 1 kişi tutuklandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto etmek amacıyla terör örgütünü öven, terör örgütüne destek vererek terör örgütü adına eylem yapılması yönünde çağrı ve telkinlerle sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen şüpheli M.T., terör örgütü propagandası yapmak suçundan sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. - GAZİANTEP

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