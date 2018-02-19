Gaziantep'te Terör Propagandası
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Gaziantep'te Terör Propagandası

Gaziantep'te terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheliden 19'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep'te Terör Propagandası

Gaziantep'te terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheliden 19'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PYD/PKK'ya destek verdikleri ve propaganda yaptıkları tespit edilen 20 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 19'u nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 1 kişi ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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