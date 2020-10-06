Gaziantep'te terör örgütü YPG/PKK şüphelisi tutuklandı
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Gaziantep'te terör örgütü YPG/PKK şüphelisi tutuklandı

06.10.2020 18:05 | Son Güncelleme: 06.10.2020 18:08
Gaziantep'te terör örgütü YPG/PKK şüphelisi tutuklandı

Gaziantep'te terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl ve Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ile Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giren Suriye uyruklu YPG/PKK terör örgütü üyelerinin faaliyetlerinin tespitine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 2010-2013 yıllarında Suriye'nin Afrin bölgesinde YPG/PKK içinde faaliyet gösterdiği belirlenen M.E'nin (44) Sakçagözü Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan M.E, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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