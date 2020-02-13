Gaziantep'te terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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Gaziantep'te terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

13.02.2020 18:28 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:28
Gaziantep'te terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

'te terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dün sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası yaparak halkı kin ve düşmanlığa sürükleyici paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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