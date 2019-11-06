Gaziantep'te terör örgütü YPG/PKK-KCK propagandasına 2 tutuklama

06.11.2019 23:06 | Son Güncelleme: 06.11.2019 23:06

Gaziantep'te terör örgütü YPG/PKK-KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü YPG/PKK-KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla dün gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA