Gaziantep'te terör örgütü üyesi 1 şüpheli tutuklandı
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Gaziantep'te terör örgütü üyesi 1 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP'te terör örgütü 'HTŞ/FEC/ENC'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, tutuklandı.

08.02.2020 15:49 | Son Güncelleme: 08.02.2020 15:49
Gaziantep'te terör örgütü üyesi 1 şüpheli tutuklandı

'te terör örgütü 'HTŞ/FEC/ENC'ye yönelik düzenlenen  operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, tutuklandı.

'nca, HTŞ/FEC/ENC'ye 'Fetih El Şam Cephesi/ El Nusra Cephesi/ Heyet-i Tahrir Şam Cephesi (FEC/ENC/HTŞ) - El Kaide / Huraseddin Tugayları (Had Grubu)' yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, polis operasyon düzenledi. Operasyonda 1 şüpheli, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan gözaltına alındı. Adı açıklanmayan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.


Kaynak: DHA
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