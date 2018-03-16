Gaziantep'te 'Terör Örgütü' Propagandasına Tutuklama
GAZİANTEP'te, terör örgütü PKK/KCK- PYD/YPG propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi, mahkemece tutuklandı.
GAZİANTEP'te, terör örgütü PKK/KCK- PYD/YPG propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi, mahkemece tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında polis, ismi açıklanmayan 1 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklandı. - Gaziantep