Gaziantep'te 'Terör Örgütü' Propagandasına Tutuklama

Gaziantep'te 'Terör Örgütü' Propagandasına Tutuklama

GAZİANTEP'te, terör örgütü PKK/KCK- PYD/YPG propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi, mahkemece tutuklandı.

Gaziantep'te 'Terör Örgütü' Propagandasına Tutuklama

GAZİANTEP'te, terör örgütü PKK/KCK- PYD/YPG propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi, mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında polis, ismi açıklanmayan 1 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklandı. - Gaziantep

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