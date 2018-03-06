Gaziantep'te Terör Örgütü Propagandasına Tutuklama
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Gaziantep'te Terör Örgütü Propagandasına Tutuklama

Gaziantep'te, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, mahkemece tutuklandı.

Gaziantep'te Terör Örgütü Propagandasına Tutuklama

Gaziantep'te, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, mahkemece tutuklandı.


Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PYD/PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla aranan 2 kişi gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.

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