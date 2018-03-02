Gaziantep'te Terör Örgütü Propagandasına Tutuklama
Gaziantep'te, sosyal medyada terör örgütü PYD/PKK propagandası yaptığı iddia edilerek gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gaziantep'te, sosyal medyada terör örgütü PYD/PKK propagandası yaptığı iddia edilerek gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, hakkında yakalama kararı bulunan ve terör örgütü PYD/PKK propagandası yapmak suçundan aranan kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.