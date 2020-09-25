Gaziantep'te terör örgütü propagandası yapan bir şüpheli tutuklandı
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Gaziantep'te terör örgütü propagandası yapan bir şüpheli tutuklandı

25.09.2020 18:25 | Son Güncelleme: 25.09.2020 18:28
Gaziantep'te terör örgütü propagandası yapan bir şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Gaziantep'te terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, sosyal medyadan silahlı terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddiasıyla H.Ş, M.Ş, İ.H.A, S.F. ve H.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ş. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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