Son dakika... Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika... Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Gaziantep'te jandarma ekiplerinin terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlediği operasyonda bir şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlediği operasyonda bir şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG adına faaliyette bulunduğu belirlenen ve Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan Suriye uyruklu J.H'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları istihbarat çalışma neticesinde şüpheli J.H'yi Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Son dakika... Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı
Son dakika... Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı
Son dakika... Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı
Son dakika... Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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