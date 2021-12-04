Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG şüphelisi yakalandı
Gaziantep'te terör örgütü operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/ Ypg'nin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda kent merkezinde olduğu belirlenen M.A, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.
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