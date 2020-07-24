Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG propagandası yapan zanlı tutuklandı Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt propagandası yaptığı belirlenen M.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kent merkezindeki belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA