Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG operasyonu: 8 gözaltı
AA, Adsız Günebakan - Güncel
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Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü PKK/ Ypg'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 7'si Suriye uyruklu 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada örgütsel doküman ele geçirildi.
AA / Adsız Günebakan - Güncel