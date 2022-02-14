Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG operasyonu: 8 gözaltı - Haberler
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Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG operasyonu: 8 gözaltı

AA, Adsız Günebakan - Güncel
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Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG operasyonu: 8 gözaltı

Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü PKK/ Ypg'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 7'si Suriye uyruklu 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada örgütsel doküman ele geçirildi.

AA / Adsız Günebakan - Güncel

Gaziantep, Terör, YPG, PKK, Güncel, Haberler

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