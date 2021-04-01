Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı
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Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel
Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda bir şüpheli yakalandı.

3 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
3 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda bir şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütünü sosyal medya hesaplarından öven ve örgüt propagandası yaptığı belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Şüpheli, Şehitkamil ilçesi Tekirsin Mahallesi'ndeki adresinde gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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