Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonun zanlıları adliyede Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 33 şüpheliden aralarında HDP İl Başkanı ve CHP'nin iki belediye meclis üyesinin de bulunduğu 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 33 şüpheliden aralarında HDP İl Başkanı ve CHP'nin iki belediye meclis üyesinin de bulunduğu 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 33 kişiden 15'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında, HDP Gaziantep İl Başkanı Musa Aydın, CHP'nin iki belediye meclis üyesi, DBP Gaziantep İl Başkanı ile 2 mahalle muhtarının da bulunduğu 15 zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 14 Temmuz'da düzenlenen operasyonda 33 kişi gözaltı alınmıştı. Kaynak: AA