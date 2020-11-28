Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 1'i tutuklandı
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Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 1'i tutuklandı

28.11.2020 17:45 | Son Güncelleme: 28.11.2020 17:48
Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 1'i tutuklandı

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik kentte 6 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şehitkamil Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

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Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı. 2 zanlı ev hapsi tedbiri, 4 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep'te dün sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan kişilere yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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