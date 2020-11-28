GAZİANTEP - PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlı adliyeye sevk edildi
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GAZİANTEP - PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlı adliyeye sevk edildi

28.11.2020 09:17 | Son Güncelleme: 28.11.2020 09:54

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik kentte 6 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şehitkamil Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

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Gaziantep'te dün sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan kişilere yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

GAZİANTEP - PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlı adliyeye sevk edildi
GAZİANTEP - PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlı adliyeye sevk edildi
GAZİANTEP - PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlı adliyeye sevk edildi
GAZİANTEP - PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlı adliyeye sevk edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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