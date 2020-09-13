Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı adliyede
Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
13.09.2020 13:23 | Son Güncelleme: 13.09.2020 14:02
Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 9 Eylül'de terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik kentte 6 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şehitkamil Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA