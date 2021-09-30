Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası - Haberler
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Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

AA / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel
Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik davada yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü Deaş'a yönelik davada yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Ala M, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses Ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, terör örgütü DEAŞ'ın kendisini zorla alıkoyduğunu, örgüt içinde yer almadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın DEAŞ bünyesinde yer aldığını, cep telefonundaki incelemede örgütsel görüntülerin olduğunu ve örgüte müzahir videoda da görüntüsünün bulunduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

AA / Adsız Günebakan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası - Haberler
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