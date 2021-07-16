Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
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Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik davada yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik davada yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Can A, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlandı, avukatı duruşmada hazır bulundu.

Sanık Can A, hakkında suçlamaları kabul etmeyerek suçsuz olduğunu iddia etti.

Duruşma savcısı, telefonunda yapılan incelemede, örgütsel görüşmeler ile terör örgütüne müzahir görsellerin tespit edildiğini belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Can A'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası - Haberler
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