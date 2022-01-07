Gaziantep'te terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/PYD/ Ypg üyesi olduğu iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Kilis İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu Suriye'de PKK/PYD/YPG bünyesinde faaliyet gösterdiği ve yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdiği tespit edilen Suriye uyruklu Y.H'nin Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde bulunduğu belirlendi.
Ekipler tarafından yapılan operasyonla yakalanan zanlı tutuklandı.