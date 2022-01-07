Gaziantep'te terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler
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Gaziantep'te terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Gaziantep'te terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/PYD/ Ypg üyesi olduğu iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Kilis İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu Suriye'de PKK/PYD/YPG bünyesinde faaliyet gösterdiği ve yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdiği tespit edilen Suriye uyruklu Y.H'nin Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde bulunduğu belirlendi.

Ekipler tarafından yapılan operasyonla yakalanan zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Gaziantep'te terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Son dakika haberi... Gaziantep'te terör örgütü PKKKCK ana davasında karar çıktı

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 Son dakika: Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 8 PKKYPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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MSB, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri

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