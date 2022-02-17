Gaziantep'te terör operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te terör operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı

AA, Adsız Günebakan - Güncel
 - Güncelleme:
Gaziantep'te terör operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü PKK/ Ypg'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 14 Şubat'ta gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Adsız Günebakan - Güncel

Gaziantep, Terör, YPG, PKK, Güncel, Haberler

title