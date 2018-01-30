Gaziantep'te Terör Operasyonunda 4 Tutuklama

GAZİANTEP'te, sosyal medyada Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto etmek amacıyla terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenip gözaltına alınan 5 kişiden biri ile DEAŞ'a yönelik operosyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK/YPG'ye yönelik soruşturma kapsamında; Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto etmek amacıyla sosyal medyada terör örgütünü öven, destek verip eylem yapılması yönünde çağrı paylaşımlarda bulunduğu belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden biri tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi de, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine konuldu. - Gaziantep