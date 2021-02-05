Gaziantep'te, terör operasyonuna 1 tutuklama
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Gaziantep'te, terör operasyonuna 1 tutuklama

05.02.2021 17:52 | Son Güncelleme: 05.02.2021 17:56
Gaziantep'te, terör operasyonuna 1 tutuklama

GAZİANTEP İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG içerisinde faaliyet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 kişiden 1'i tutuklandı.

GAZİANTEP İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG içerisinde faaliyet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2012-2015 yılları arasında Suriye'de terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgüte eleman temin ettikleri iddiasıyla Muhammed A. ile Mahmud B.'nin Adana ve Mersin 'de bulunduklarını saptadı. Jandarma ekipleri bunun üzerine Adana ve Mersin'deki adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, Suriye uyruklu Mahmud B. (24) ve Muhammed A. (31) gözaltına alındı.?İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mahmud B., adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakılırken, Muhammed A. ise tutuklanarak cezaevine konuldu.


Gaziantep'te, terör operasyonuna 1 tutuklama
Gaziantep'te, terör operasyonuna 1 tutuklama
Gaziantep'te, terör operasyonuna 1 tutuklama
Gaziantep'te, terör operasyonuna 1 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK

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