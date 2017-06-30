Gaziantep'te Terör Operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen terör operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 6 mahalleye eş zamanlı terör operasyonu düzenledi.



Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şubesi ekiplerince mahalleye giriş ve çıkışların kapatıldığı operasyonda ekipler, kahvehane, internet kafe ve bazı iş yerlerini kontrol etti.



Buradaki vatandaşların kimlik kontrollerini de gerçekleştiren ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişiyi gözaltına aldı.



Kentte bugün, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik yapılan operasyonda, aralarında bombalı saldırı hazırlığında olanların da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alınmış ve 146 kilogram patlayıcı ele geçirilmişti.