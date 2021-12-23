Gaziantep'te terör operasyonu: 6 gözaltı - Haberler
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Gaziantep'te terör operasyonu: 6 gözaltı

Gaziantep'te terör operasyonu: 6 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te tutuklu bulunan bir terör örgütü üyesinin telefonunda yapılan incelemenin ardından yapılan operasyonda, PYD/YPG terör örgütü kontrolündeki bir kampta sözde esir tutulan DEAŞ mensubu kadınlara finansal destek sağlayan ve bu tür faaliyetlerin yürütüldüğü mesajlaşma uygulamasına üye...

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te tutuklu bulunan bir terör örgütü üyesinin telefonunda yapılan incelemenin ardından yapılan operasyonda, PYD/YPG terör örgütü kontrolündeki bir kampta sözde esir tutulan DEAŞ mensubu kadınlara finansal destek sağlayan ve bu tür faaliyetlerin yürütüldüğü mesajlaşma uygulamasına üye olan 6 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında, DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma ve Terörizmin Finansmanı suçundan tutuklanan, M.A. isimli örgüt üyesinin cep telefonu incelemesinde belirlenen bir mesajlaşma uygulamasını takibe aldı. Terörle mücadele ekipleri Suriye'de PYD/YPG terör örgütü kontrolünde bulunan kampta sözde esir tutulan DEAŞ mensubu kadınlara yardım amacıyla para talebinde bulunulduğu ve yapılan maddi yardımlara ait görüntüleri tespit ederek, mesajlaşma uygulamasına üye olan ve maddi yardımda bulunanlara yönelik operasyon başlattı. Gaziantep'te bulunan 6 şüpheli gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınırken, şahısların ikametlerinde cep telefonu, tablet gibi çok sayıda materyal ele geçirildi. - GAZİANTEP

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