Gaziantep'te terör operasyonu: 5 gözaltı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gaziantep'te terör operasyonu: 5 gözaltı

25.09.2020 18:23 | Son Güncelleme: 25.09.2020 18:27
Gaziantep'te terör operasyonu: 5 gözaltı

Gaziantep'te terör örgütlerinin propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı.

Gaziantep'te terör örgütlerinin propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya üzerinden PKK/KCK-PYD/YPG, DHKP-C, ENC/FEC/HTŞ, DEAŞ Silahlı Terör Örgütleri'nin propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan şahıslardan H.Ş. sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanırken, M.Ş., İ.H.A., S.F. ve H.G. hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Meral Akşener Volkan Bozkır Halife Hafter Fahrettin Koca
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Özlem Yıldız Farah Zeynep Abdullah
Spor Falcao Ryan Babel Murat Şahin Rıza Çalımbay Robert Prosinecki
Daha Fazla Tv Ekim Uefa Sabah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te terör operasyonu: 5 gözaltı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.9.2020 18:29:55. #1.14#
title