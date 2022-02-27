Gaziantep'te terör operasyonu: 2 şahıs tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te terör operasyonu: 2 şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Gaziantep'te terör operasyonu: 2 şahıs tutuklandı Gaziantep'te terör örgütleri DEAŞ ile HTŞ'ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Gaziantep'te terör operasyonu: 2 şahıs tutuklandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te terör örgütleri DEAŞ ile HTŞ'ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütleri DEAŞ ve HTŞ'ye yönelik operasyon yaptı. Operasyon sonucu örgüt üyesi oldukları iddia edilen 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

DEAŞ ve HTŞ üyesi iki şahıs tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden Ş.H. DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan, H.Ç. ise HTŞ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. S.T. isimli şahıs ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Gaziantep'te terör operasyonu: 2 şahıs tutuklandı

Gaziantep'te terör operasyonu: 2 şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / Said Vakkas Yağcı - 3. Sayfa

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title