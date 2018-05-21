Gaziantep'te Terör Operasyonu
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Gaziantep'te Terör Operasyonu

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri mahkemece tutuklandı.

Gaziantep'te Terör Operasyonu

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri mahkemece tutuklandı.


Gaziantep Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAS¸'ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yo¨nelik istihbarat c¸alıs¸maları sonucu belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.


Operasyondan 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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