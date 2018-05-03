Gaziantep'te Terör Operasyonu

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK ile Suriye uzantısı PYD/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütü ile örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Zanlılardan 4'ü hakkında adli kontrol kararı uygulandı.