Gaziantep'te Terör Operasyonu
Gaziantep'te terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Gaziantep'te terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya hesabı üzerinden DHKP-C terör örgütü propagandası yapmak suçundan gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Diğer 3 zanlı hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.