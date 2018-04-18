Gaziantep'te Terör Operasyonu

Gaziantep'te Terör Operasyonu

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Gaziantep'te Terör Operasyonu

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, silahlı terör örgütü PKK/KCK/YPG'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan ikisi, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.


Diğer şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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