Gaziantep'te Terör Operasyonu

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, silahlı terör örgütü PKK/KCK/YPG'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan ikisi, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.



Diğer şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.