Gaziantep'te Terör Operasyonu
Gaziantep'te silahlı tero¨r o¨rgu¨tu¨ PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Gaziantep'te silahlı tero¨r o¨rgu¨tu¨ PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, silahlı tero¨r o¨rgu¨tu¨ PKK/KCK-PYD/YPG'ye yo¨nelik sorus¸turma kapsamında operasyon başlatıldı.
Tero¨r o¨rgu¨tu¨ propagandası yapmak suc¸undan go¨zaltına alınan 1 kişi sevk edildigˆi No¨betc¸i Sulh Ceza Hakimligˆince
tutuklandı.