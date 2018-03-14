Gaziantep'te Terör Operasyonu

Gaziantep'te, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, silahlı terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik soruşturma kapsamında, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 11 şüpheli yakalandı.