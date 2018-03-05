Gaziantep'te Terör Operasyonu

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek, engellenmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde bir şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.