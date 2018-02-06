Gaziantep'te Terör Operasyonu

Gaziantep'te DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik istihbari çalışmalar neticesinde, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklama kararı verildi.