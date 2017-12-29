Gaziantep'te Terör Operasyonu

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK/YPG/PYD'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.



Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütüne yönelik istihbari çalışmalar neticesinde, Suriye'den Türkiye'ye girdiği tespit edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan bir şüpheli gözaltına alındı.



Zanlı, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.