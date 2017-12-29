Gaziantep'te Terör Operasyonu

Gaziantep'te Terör Operasyonu

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK/YPG/PYD'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Gaziantep'te Terör Operasyonu

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK/YPG/PYD'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütüne yönelik istihbari çalışmalar neticesinde, Suriye'den Türkiye'ye girdiği tespit edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan bir şüpheli gözaltına alındı.

Zanlı, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et