Gaziantep'te Terör Operasyonu
Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Cumhuriyet başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.