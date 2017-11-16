Gaziantep'te Terör Operasyonu

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Cumhuriyet başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.