Gaziantep'te terör operasyonu: 1 tutuklama
Gaziantep'te Heyet-i Tahrir Şam Cephesi/Fetih El Şam Cephesi/El Nusra Cephesi'ne (HTŞ/FEC/ENC) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Gaziantep'te Heyet-i Tahrir Şam Cephesi/Fetih El Şam Cephesi/El Nusra Cephesi'ne (HTŞ/FEC/ENC) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca HTŞ/FEC/ENC'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 1 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP