Gaziantep'te terör operasyonu: 1 tutuklama
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Gaziantep'te terör operasyonu: 1 tutuklama

Gaziantep'te Heyet-i Tahrir Şam Cephesi/Fetih El Şam Cephesi/El Nusra Cephesi'ne (HTŞ/FEC/ENC) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

08.02.2020 15:46 | Son Güncelleme: 08.02.2020 15:46
Gaziantep'te terör operasyonu: 1 tutuklama

'te Heyet-i Tahrir Cephesi/Fetih El Şam Cephesi/El Nusra Cephesi'ne (HTŞ/FEC/ENC) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.


Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca HTŞ/FEC/ENC'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 1 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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