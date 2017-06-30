Gaziantep'te terör operasyonları hız kesmiyor



GAZİANTEP - Gaziantep'te eylem hazırlığındaki 8 teröristin bol miktarda patlayıcı madde ile yakalanmasının ardından güvenlik güçleri operasyonlarını yoğunlaştırdı.

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, PKK/KCK-PYD/YPG gibi örgütlerin sansasyonel eylem yapacağı istihbaratı üzerine operasyon başlatılmış, 2'si Suriye uyruklu 8 şahıs yakalanmıştı. Operasyonda aynı zamanda 9 bin 551 kg altın, 967 bin Dolar, bin 060 Sterlin, 4 bin 655 Avro ve 72 bin 900 TL oluşan, Türk Lirası olarak yaklaşık toplam değeri 4 milyon 862.000 TL olan altın ve paralar ele geçirilmişti.

Operasyonlar sonrası Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerden oluşan 31 ekip, toplam 245 ekip katıldı. Şahinbey ilçesinde bulunan Vatan, Akdere ve Güzelvadi mahallelerinde yapılan operasyonlarda, birçok adresteki şahısların üstleri aranarak, GBT'leri sorgulandı.