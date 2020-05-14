Gaziantep'te termometreler 38 dereceyi gösterdi
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Gaziantep'te termometreler 38 dereceyi gösterdi

Tüm Türkiye'de sıcaklıklar artarken, Gaziantep'te termometreler 38 dereceyi gösterdi.

Gaziantep'te termometreler 38 dereceyi gösterdi
14.05.2020 15:35 | Son Güncelleme: 14.05.2020 15:35

Tüm Türkiye'de sıcaklıklar artarken, Gaziantep'te termometreler 38 dereceyi gösterdi.

Tüm Türkiye'de hava sıcaklıkları arttı. Türkiye'nin en sıcak bölgesi olan Güneydoğu Anadolu bölgesinde kavurucu sıcaklar kendisini hissediyor. Gaziantep'te termometreler gün içinde 38 dereceyi görürken, korona virüs salgını dolayısıyla alınan önlemleri hiçe sayan bazı vatandaşların çarşıda gezmesi dikkat çekerken, tarihi ve turistik yerler ise boş kaldı.

Vatandaşlar ise sıcaklıkların bir anda 38 derecelere tırmandığını, bu sıcaklığın vatandaşları yanıltmaması gerektiğini ve evde kalınması gerektiğini söylerken, belediye anonslarından ise, vatandaşlara sıcak havaya aldanılmamasını ve evde kalınması konusunda uyarıyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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