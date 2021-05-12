Gaziantep'te terlik çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
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Gaziantep'te terlik çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te terlik çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir iş yerinden 45 bin lira değerinde terlik çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir iş yerinden 45 bin lira değerinde terlik çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Çakmak Mahallesi'nde çalışma başlattı.

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 2 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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