GAZİANTEP'TE, TERAS KATTA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

GAZİANTEP'te, 3 katlı apartmanın teras katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

GAZİANTEP'te, 3 katlı apartmanın teras katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, akşam saatlerinde 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanın teras katında meydana geldi. Apartmanın elekrik panosundan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı düşünülen yangın, perdelere ve evin içerisinde ki eşyalara sıçradı. Dumanı gören vatandaşlar evlerden çıkıp itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını 1 saatlik çalışmasının ardından söndürdü. Binada hasar meydana gelirken, dumandan etkilenen 1 kişi ambulansda oksijen tedavisi uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı