Gaziantep'te, tepsi yemeği yasağı kalktı GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında fırınlarda uygulanan lahmacun ve tepsi yemeği pişirilmesine ilişkin yasak yarın itibariyle kaldırılıyor.

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında fırınlarda uygulanan lahmacun ve tepsi yemeği pişirilmesine ilişkin yasak yarın itibariyle kaldırılıyor.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile çalışma saatleri normale dönecek olan fırınlarda tepsi yemeklerinin pişirilebileceğini duyurdu. Ramazan ayında oluşacak yoğunluk ve temas nedeniyle ara verilen tepsi yemeği pişirilmesine yarın yeniden başlanacağını belirten Vali Gül, şunları söyledi: "İftar yoğunluğundan dolayı fırınlarda pişirilmesine kısa bir süre ara verdiğimiz tepsi yemeklerini sosyal mesafe ve maske kurallarına uymak şartıyla yarından itibaren yapabilirsiniz. Pide fırınlarımız ramazan öncesi çalışma saatlerine göre çalışacaktır."

Kaynak: DHA