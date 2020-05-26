Gaziantep'te, tepsi yemeği yasağı kalktı
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Gaziantep'te, tepsi yemeği yasağı kalktı

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında fırınlarda uygulanan lahmacun ve tepsi yemeği pişirilmesine ilişkin yasak yarın itibariyle kaldırılıyor.

Gaziantep'te, tepsi yemeği yasağı kalktı
26.05.2020 16:38 | Son Güncelleme: 26.05.2020 16:42

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında fırınlarda uygulanan lahmacun ve tepsi yemeği pişirilmesine ilişkin yasak yarın itibariyle kaldırılıyor.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile çalışma saatleri normale dönecek olan fırınlarda tepsi yemeklerinin pişirilebileceğini duyurdu. Ramazan ayında oluşacak yoğunluk ve temas nedeniyle ara verilen tepsi yemeği pişirilmesine yarın yeniden başlanacağını belirten Vali Gül, şunları söyledi: "İftar yoğunluğundan dolayı fırınlarda pişirilmesine kısa bir süre ara verdiğimiz tepsi yemeklerini sosyal mesafe ve maske kurallarına uymak şartıyla yarından itibaren yapabilirsiniz. Pide fırınlarımız ramazan öncesi çalışma saatlerine göre çalışacaktır."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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